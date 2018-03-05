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«Мэри Поппинс возвращается» (спустя полвека): вышел первый трейлер фильма Disney

Meduza
10:43, 5 марта 2018

Студия Disney выпустила трейлер фильма «Мэри Поппинс возвращается» — сиквела картины 1964 года. Действие в новом фильме будет происходить через 20 лет после событий оригинальной «Мэри Поппинс»; Мэри встретится с повзрослевшей Джейн Бэнкс и детьми ее брата Майкла.

Главную роль в «Мэри Поппинс возвращается» сыграла Эмили Блант. В картине также снялись Мэрил Стрип, Колин Ферт, Бен Уишоу и Эмили Мортимер.

Мэри Поппинс возвращается — тизер-трейлер
Disney Россия

Фильм выйдет в прокат в декабре 2018 года.

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