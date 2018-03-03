Неожиданный плюс затянувшейся зимы: в Амстердаме наконец замерзли каналы. И по ним катаются на коньках

Evert Elsinga / EPA / Scanpix / LETA

Необычные для начала марта низкие температуры в Европе привели к тому, что в Амстердаме впервые за шесть лет замерзли каналы. И у голландцев снова появилось их любимое зимнее развлечение: катание по каналам на коньках!

A post shared by Gosse Bouma (@gosse_bouma) on Mar 2, 2018 at 10:22am PST

Журнал The Economist в середине февраля писал, что все меньше голландцев встают на беговые коньки, так как глобальное потепление привело к уменьшению количества холодных дней. Так, в 2014 году впервые за историю наблюдений не оказалось ни одного дня, когда средняя температура была ниже нуля. Кроме того, уже больше 20 лет не проводится Elfstedentocht — 200-километровый коньковый марафон по Фрисландии.