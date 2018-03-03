Австралийский футболист не забил в пустые ворота. Голкипер в это время был на другой половине поля

Дерби мельбурнских «Виктори» и «Сити» — главное противостояние в австралийском чемпионате по футболу. 2 марта между ними состоялся очередной матч, и «Виктори» победила со счетом 2:1. Но должна была забить как минимум на один мяч больше.

В добавленное арбитром время вратарь «Сити» побежал в штрафную соперника, но потерял мяч. Полузащитник «Виктории» Джеймс Тройси оказался один перед пустыми воротами, но не сумел в них попасть. Вот как это было: