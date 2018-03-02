шапито

Исследователь пробурил в Антарктиде 90-метровый колодец и бросил в него кусок льда. Послушайте, как он падает на дно!

Meduza
13:00, 2 марта 2018

Гляциолог из США Питер Нефф, занимающийся исследованиями в Антарктиде, опубликовал видео, на котором кусочек льда падает в скважину глубиной 90 метров, пробуренную в леднике.

Звук падающей льдинки напомнил некоторым слушателям тот, который издает пуля.

Нефф вместе с двумя другими учеными занимается исследованием льда в западной Антарктике. Образцы льда, изъятого с многометровой глубины, позволяют, в частности, по химическому составу воды и пузырьков воздуха получить данные о климате, который был сотни тысяч лет назад.

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