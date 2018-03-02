Исследователь пробурил в Антарктиде 90-метровый колодец и бросил в него кусок льда. Послушайте, как он падает на дно!
Гляциолог из США Питер Нефф, занимающийся исследованиями в Антарктиде, опубликовал видео, на котором кусочек льда падает в скважину глубиной 90 метров, пробуренную в леднике.
🔊🔊Sound ON🔊🔊— Peter Neff (@peter_neff) February 28, 2018
When #science is done, it's fun to drop ice down a 90 m deep borehole in an #Antarctic 🇦🇶 #glacier ❄️. So satisfying when it hits the bottom.
Happy hump day. pic.twitter.com/dQtLPWQi7T
Звук падающей льдинки напомнил некоторым слушателям тот, который издает пуля.
Image of the audio tracks of the sound the Ice Drop made. The "rifle bullet" sound is highlighted. pic.twitter.com/bf6nJYzxVU— Larry McNish (@GrumpyOldAstro) March 1, 2018
Нефф вместе с двумя другими учеными занимается исследованием льда в западной Антарктике. Образцы льда, изъятого с многометровой глубины, позволяют, в частности, по химическому составу воды и пузырьков воздуха получить данные о климате, который был сотни тысяч лет назад.