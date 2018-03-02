Исследователь пробурил в Антарктиде 90-метровый колодец и бросил в него кусок льда. Послушайте, как он падает на дно!

Гляциолог из США Питер Нефф, занимающийся исследованиями в Антарктиде, опубликовал видео, на котором кусочек льда падает в скважину глубиной 90 метров, пробуренную в леднике.

🔊🔊Sound ON🔊🔊



When #science is done, it's fun to drop ice down a 90 m deep borehole in an #Antarctic 🇦🇶 #glacier ❄️. So satisfying when it hits the bottom.



Happy hump day. pic.twitter.com/dQtLPWQi7T — Peter Neff (@peter_neff) February 28, 2018

Звук падающей льдинки напомнил некоторым слушателям тот, который издает пуля.

Image of the audio tracks of the sound the Ice Drop made. The "rifle bullet" sound is highlighted. pic.twitter.com/bf6nJYzxVU — Larry McNish (@GrumpyOldAstro) March 1, 2018

Нефф вместе с двумя другими учеными занимается исследованием льда в западной Антарктике. Образцы льда, изъятого с многометровой глубины, позволяют, в частности, по химическому составу воды и пузырьков воздуха получить данные о климате, который был сотни тысяч лет назад.