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Б — Бонд. Л — Лох-несское чудовище. С — Стоунхендж В Великобритании выпустили десятипенсовые монеты с буквами алфавита

Meduza
16:31, 2 марта 2018

Королевский монетный двор Великобритании выпустил в обращение новые монеты достоинством 10 пенсов (около семи рублей), на которых изображены буквы английского алфавита и соответствующие им «британские» предметы и явления. Так, букве B соответствует Джеймс Бонд, S — Стоунхендж, а A — 20-метровую стальную скульптуру «Ангел Севера», представляющую собой человека с огромными крыльями. Всего в обращение выпустили 2,6 миллиона монет 26 разных дизайнов — по количеству букв в алфавите.

B — Бонд. Джеймс Бонд (James Bond)
Jonathan Brady / PA / Scanpix / LETA
L — Лох-несское чудовище (Loch Ness Monster)
Jonathan Brady / PA / Scanpix / LETA
E — английский завтрак (English breakfast)
Jonathan Brady / PA / Scanpix / LETA
F — фиш-энд-чипс (Fish and chips)
Jonathan Brady / PA / Scanpix / LETA
I — мороженое в рожке (Ice-cream cone)
Jonathan Brady / PA / Scanpix / LETA
D — двухэтажный автобус (Double decker bus)
Jonathan Brady / PA / Scanpix / LETA
S — Стоунхендж (Stonehenge)
Jonathan Brady / PA / Scanpix / LETA
Y — йомен, стражник Тауэра (Yeoman)
Jonathan Brady / PA / Scanpix / LETA
A — «Ангел Севера» (Angel of the North)
Jonathan Brady / PA / Scanpix / LETA
W — интернет (World wide web)
Jonathan Brady / PA / Scanpix / LETA
K — король Артур (King Arthur)
Jonathan Brady / PA / Scanpix / LETA
T — чайник (Teapot)
Jonathan Brady / PA / Scanpix / LETA
Q — очереди (Queuing)
Jonathan Brady / PA / Scanpix / LETA
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