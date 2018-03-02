Королевский монетный двор Великобритании выпустил в обращение новые монеты достоинством 10 пенсов (около семи рублей), на которых изображены буквы английского алфавита и соответствующие им «британские» предметы и явления. Так, букве B соответствует Джеймс Бонд, S — Стоунхендж, а A — 20-метровую стальную скульптуру «Ангел Севера», представляющую собой человека с огромными крыльями. Всего в обращение выпустили 2,6 миллиона монет 26 разных дизайнов — по количеству букв в алфавите.