В Мичигане озеро покрылось голубым льдом
В конце февраля жители поселения Макино-Сити (штат Мичиган) заметили, что лед в проливе Макино стал голубым.
На самом деле глыбы льда только кажутся голубыми. Дело в том, что в безветренную погоду чистая вода замерзает равномерно; образуются большие ровные пласты, которые по-особенному отражают солнечный свет. Как рассказал изданию Mashable исследователь Тед Скамбос, такие глыбы льда поглощают красную световую волну (самую длинную) и отражают синюю (самую короткую). Из-за этого кажется, что лед приобрел голубой оттенок.
Скамбос отметил, что такое явление чаще случается в районе ледников, где очень чистая вода. «Надо отдать должное тому, насколько чистая вода в озере Мичиган. По крайней мере, в этом месте», — сказал ученый.