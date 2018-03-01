В Мичигане озеро покрылось голубым льдом

В конце февраля жители поселения Макино-Сити (штат Мичиган) заметили, что лед в стал голубым.

A post shared by Tracy Hunt (@tracyhunt1) on Feb 27, 2018 at 3:55pm PST

На самом деле глыбы льда только кажутся голубыми. Дело в том, что в безветренную погоду чистая вода замерзает равномерно; образуются большие ровные пласты, которые по-особенному отражают солнечный свет. Как рассказал изданию Mashable исследователь Тед Скамбос, такие глыбы льда поглощают красную световую волну (самую длинную) и отражают синюю (самую короткую). Из-за этого кажется, что лед приобрел голубой оттенок.

A post shared by Deb (@picsisee) on Feb 28, 2018 at 12:43pm PST

Скамбос отметил, что такое явление чаще случается в районе ледников, где очень чистая вода. «Надо отдать должное тому, насколько чистая вода в озере Мичиган. По крайней мере, в этом месте», — сказал ученый.

A post shared by Winnie & Bill (@quiet_shutter_photography) on Feb 28, 2018 at 7:31pm PST

A post shared by upnorthlive (@upnorthlive) on Feb 28, 2018 at 8:54am PST

A post shared by Molly Moblo Perusse (@aworkofartstudio) on Feb 27, 2018 at 11:14am PST

A post shared by Deb (@picsisee) on Feb 28, 2018 at 12:41pm PST