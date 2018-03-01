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В Мичигане озеро покрылось голубым льдом

Meduza
13:38, 1 марта 2018

В конце февраля жители поселения Макино-Сити (штат Мичиган) заметили, что лед в проливе Макино стал голубым.

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На самом деле глыбы льда только кажутся голубыми. Дело в том, что в безветренную погоду чистая вода замерзает равномерно; образуются большие ровные пласты, которые по-особенному отражают солнечный свет. Как рассказал изданию Mashable исследователь Тед Скамбос, такие глыбы льда поглощают красную световую волну (самую длинную) и отражают синюю (самую короткую). Из-за этого кажется, что лед приобрел голубой оттенок.

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Скамбос отметил, что такое явление чаще случается в районе ледников, где очень чистая вода. «Надо отдать должное тому, насколько чистая вода в озере Мичиган. По крайней мере, в этом месте», — сказал ученый.

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