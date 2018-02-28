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Вышел трейлер мультфильма «Ральф против интернета»
Студия Disney опубликовала трейлер анимационного фильма «Ральф-2: Ральф против интернета» — продолжение картины «Ральф» 2012 года.
По сюжету мультфильма Ральф, герой восьмибитной игры, и его подруга Ванилопа фон Кекс отправляются в путешествие по интернету.
Главных героев «Ральфа» озвучили Келли Макдоналд, Кристен Белл, Мэнди Мур и Джон Си Райли. Режиссеры — Рич Мур и Фил Джонстон, снявшие «Зверополис».
Премьера мультфильма «Ральф против интернета» назначена на ноябрь 2018 года.