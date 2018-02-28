Лондонский продюсер опубликовал неизданную песню Эми Уайнхаус. Певица записала ее в 17 лет

Продюсер и музыкант Джил Кэнг из Лондона опубликовал демо-версию одной из первых песен Эми Уайнхаус. Певица записала композицию «My Own Way» в 2001 году, когда ей было 17 лет.

Песня была записана во время прослушивания на лейбле Island Record. По словам Кэнга, юная Уайнхаус поразила его своим талантом. «Это было очень тяжелое время для поп-музыки. К нам приходило огромное количество ужасных мальчиковых и девичьих групп. Потом к нам пришла Эми; она открыла рот и просто покорила нас», — рассказал Кэнг.

Amy Winehouse — My Own Way GilCang

Ранее Дэвид Джозеф из Universal Music заявлял, что все демо-записи Уайнхаус были удалены. Как рассказывали представители звукозаписывающей компании, это исключило любую возможность посмертной публикации песен.