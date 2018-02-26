«Мы создадим равенство огнем»: вышел тизер «451 градуса по Фаренгейту» Брэдбери

Роман «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери был издан в 1953 году. Произведение рассказывает о будущем, в котором пожарные-огнеметчики сжигают книги, а тех, кто ими интересуется, преследуют по закону.

Произведение Брэдбери уже экранизировали — в 1966 году вышел одноименный фильм Франсуа Трюффо.