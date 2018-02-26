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«Мы создадим равенство огнем»: вышел тизер «451 градуса по Фаренгейту» Брэдбери
Канал HBO опубликовал тизер фильма «451 градус по Фаренгейту», снятого по одноименному научно-фантастическому роману американского писателя Рэя Брэдбери.
Главные роли в экранизации антиутопии исполнили Майкл Б. Джордан, Майкл Шеннон и София Бутелла. Режиссер — Рамин Бахрани («99 домов»).
Премьера фильма состоится весной 2018 года.
Роман «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери был издан в 1953 году. Произведение рассказывает о будущем, в котором пожарные-огнеметчики сжигают книги, а тех, кто ими интересуется, преследуют по закону.
Произведение Брэдбери уже экранизировали — в 1966 году вышел одноименный фильм Франсуа Трюффо.