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«Мы создадим равенство огнем»: вышел тизер «451 градуса по Фаренгейту» Брэдбери

Meduza
19:05, 26 февраля 2018

Канал HBO опубликовал тизер фильма «451 градус по Фаренгейту», снятого по одноименному научно-фантастическому роману американского писателя Рэя Брэдбери.

HBO

Главные роли в экранизации антиутопии исполнили Майкл Б. Джордан, Майкл Шеннон и София Бутелла. Режиссер — Рамин Бахрани («99 домов»).

Премьера фильма состоится весной 2018 года.

Роман «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери был издан в 1953 году. Произведение рассказывает о будущем, в котором пожарные-огнеметчики сжигают книги, а тех, кто ими интересуется, преследуют по закону.
Произведение Брэдбери уже экранизировали — в 1966 году вышел одноименный фильм Франсуа Трюффо.
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