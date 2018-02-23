Электронщик Джон Хопкинс выпустил первый трек за пять лет. Невероятно красивый!

Электронный музыкант Джон Хопкинс опубликовал новый, пока еще безымянный трек с нового альбома. На композицию уже снят клип. Сам Хопкинс рекомендует слушать трек в наушниках, а видео смотреть в высоком качестве и на полный экран.

Jon Hopkins 'Trailer 2018' I'm so happy to share some brand new music with you. There is much more news to come soon, but this is where it begins. If you can, please watch in HD, with full screen and on headphones. love Jon Directed by Stephen McNally Thanks to Blink Industries Опубликовано Jon Hopkins 23 февраля 2018 г.

Джон Хопкинс известен как постоянный продюсер британской группы Coldplay и самостоятельный музыкант, выпускающий медитативную электронную музыку. Его прошлый альбом «Immunity» стал одной из лучших записей 2013 года.