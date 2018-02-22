В Техасе появится парк развлечений из «Мира Дикого Запада». Он будет работать всего три дня

Канал HBO воссоздаст город Свитуотер из сериала «Мир Дикого Запада» на фестивале SXSW, который пройдет с 9 по 18 марта в Остине.

Парк развлечений будет работать всего три дня: с 9 по 11 марта. Как и в сериале, посетителей будет доставлять в парк «Шаттл Делос». Перед началом двухчасового квеста участникам нужно будет зарегистрироваться и пройти собеседование (как если бы они посещали настоящий Свитуотер). После собеседования участник получит белую или черную шляпу, которая определит его роль в квесте.

Westworld at SXSW 2018 | #SXSWestworld (HBO) HBO

Создатели парка сообщили, что в Свитуотере участников ждут «пасхальные яйца» ко второму сезону «Мира Дикого Запада». Также в парке буду работать профессиональные актеры, играющие роботов.