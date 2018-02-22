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В Техасе появится парк развлечений из «Мира Дикого Запада». Он будет работать всего три дня
Канал HBO воссоздаст город Свитуотер из сериала «Мир Дикого Запада» на фестивале SXSW, который пройдет с 9 по 18 марта в Остине.
Парк развлечений будет работать всего три дня: с 9 по 11 марта. Как и в сериале, посетителей будет доставлять в парк «Шаттл Делос». Перед началом двухчасового квеста участникам нужно будет зарегистрироваться и пройти собеседование (как если бы они посещали настоящий Свитуотер). После собеседования участник получит белую или черную шляпу, которая определит его роль в квесте.
Создатели парка сообщили, что в Свитуотере участников ждут «пасхальные яйца» ко второму сезону «Мира Дикого Запада». Также в парке буду работать профессиональные актеры, играющие роботов.
Первый сезон сериала рассказывал о парке развлечений в стиле вестернов, населенном человекоподобными роботами. Посетители в нем могли делать, что пожелают — в том числе насиловать и убивать роботов. Цвет шляпы на головах посетителей демонстрировал их намерения: если они хотели вести себя мирно, они надевали белую; если творить зло — черную.
Второй сезон «Мира Дикого Запада» выйдет 22 апреля 2018 года.