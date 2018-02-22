Голландские конькобежцы бросили болельщикам огромную медаль. Болельщики оказались к такому не готовы

Конькобежцы из сборной Нидерландов, отмечая третье место в командной гонке, сбросили на болельщиков огромную бутафорскую бронзовую медаль. Два человека получили травмы.

Одному из пострадавших, по данным голландских СМИ, пришлось ехать в больницу, второму помощь была оказана на месте происшествия.

A post shared by Only Lyon (@bentley_hwang) on Feb 21, 2018 at 8:21pm PST

По традиции каждому из голландских спортсменов, занявших призовое место на Олимпиаде, во время празднования в Доме Heineken в Олимпийской деревне, вручается огромная медаль. Спортсмены передают ее со сцены болельщикам, собравшимся в зале.

Однако на этот раз конькобежцы Свен Крамер, Ян Блокхейсен, Патрик Руст и Кун Фервей решили бросить медаль в толпу. Болельщики оказались к такому не готовы.

Свен Крамер — капитан команды конькобежцев из Нидерландов — извинился за произошедшее. Твит с извинениями был опубликован Крамером на корейском языке. Спортсмен выразил сожаление в связи с произошедшим и пожелал травмированным болельщикам скорейшего выздоровления.