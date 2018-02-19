Как снять видео про свой бизнес?Карточки «Медузы» и bshots
шапито

В Перми на Масленицу сожгли чучело с фотографией Григория Родченкова

Meduza
12:13, 19 февраля 2018

Жители Перми сожгли на Масленицу чучело с фотографией бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и надписью «WADA». По словам участника акции Павла Жигалова, Родченков испортил россиянам праздник — Олимпиаду.

«Ежегодно на Масленицу мы с друзьями балуем друг друга блинами и сжигаем чучело. В этом году решили сжечь виновника неприятностей российских олимпийцев — Родченкова», — сообщил Жигалов РИА Новости.

В 2016 году Григорий Родченков стал информатором Всемирного антидопингового агентства. На его показаниях строилось расследование Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении членов олимпийской сборной России.
По итогам расследования 43 российских спортсмена были пожизненно отстранены от участия в Олимпиаде. Многие спортсмены были лишены медалей Олимпиады в Сочи.
Сборная России из-за обвинений в приеме допинга не допущена до Зимних игр 2018 года в Южной Корее. Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Как устроены песни Егора Летова. Композитор Вдовин, поэт Оборин и рэпер Фейс в подкасте «Медузы»
54 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме