В Перми на Масленицу сожгли чучело с фотографией Григория Родченкова

«Ежегодно на Масленицу мы с друзьями балуем друг друга блинами и сжигаем чучело. В этом году решили сжечь виновника неприятностей российских олимпийцев — Родченкова», — сообщил Жигалов РИА Новости.

Жители Перми сожгли на Масленицу чучело с фотографией бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и надписью « ». По словам участника акции Павла Жигалова, Родченков испортил россиянам праздник — Олимпиаду.

В 2016 году Григорий Родченков стал информатором Всемирного антидопингового агентства. На его показаниях строилось расследование Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении членов олимпийской сборной России.

По итогам расследования 43 российских спортсмена были пожизненно отстранены от участия в Олимпиаде. Многие спортсмены были лишены медалей Олимпиады в Сочи.

Сборная России из-за обвинений в приеме допинга не допущена до Зимних игр 2018 года в Южной Корее. Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом.