Нью-йорский стилист пришла на Неделю моды в шарфе футбольного клуба «Ростсельмаш». В Ростове не оценили

В середине февраля журнал Vogue опубликовал фотографию стилиста и редактора моды Рэйчел Вэнг в шарфе футбольного клуба «Ростсельмаш» (старое название клуба «Ростов»). Вэнг посещала одно из мероприятий в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

A post shared by MAMEY el nuevo Negro (@mameyelnuevonegro) on Feb 12, 2018 at 11:58pm PST

14 февраля несколько ростовских изданий и пабликов написали о Вэнг. Авторы заметок иронизировали, что теперь фанаты «Ростова» — самые стильные люди в городе. Но, кажется, сами ростовчане не поняли, зачем нью-йорский стилист надела шарф «Ростсельмаша». «Ростовчане и то моднее одеваются, чем эти», — написал один из подписчиков паблика «Ростов главный».

Над фотографией Вэнг начали иронизировать и в сообществах фанатов «Ростова». «Жутко приятно осознавать, что ты 20 лет ходил немодным, а тут бах — и попал в тренд», — пошутил фанат «Ростсельмаша».

Футбольные шарфы — один из трендов последних лет. Как шарф ростовского клуба попал к Вэнг, неизвестно.