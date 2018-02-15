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Школьник из Владивостока подарил валентинки всем одноклассникам, но не получил ни одной. Пользователи твиттера собрали ему подарки

Meduza
17:15, 15 февраля 2018

Жительница Владивостока Кристина Подлесских 14 февраля рассказала в твиттере, что ее младший брат Мурад сделал валентинки для всех одноклассников, но в ответ не получил ни одной открытки. Вдобавок одноклассники еще и посмеялись над тем, что Мураду не досталось валентинки.

«Валентинки получили абсолютно все дети в классе, кроме Мурада. Он очень сильно расстроился. Мне позвонила мама, сказала, что он пришел домой в слезах от обиды, что ему ничего не подарили», — рассказала девушка изданию TJournal. Подлесских уточнила, что написала в твиттер «без задней мысли».

Пользователи твиттера попросили Кристину передать Мураду, что школа скоро закончится, а он «навсегда останется самым клевым парнем». Другая жительница Владивостока — Маргарита Лазутина — предложила неравнодушным пользователям собрать деньги на подарок Мураду и поздравить его в школе. За сутки девушкам удалось собрать 10 тысяч рублей. Они купили валентинки, шарики и большой набор Lego, о котором, по словам Кристины, ее брат давно мечтал.

Эта добрая и милейшая история произошла в прекрасном городе Владивостоке в День святого Валентина с учеником 4-го класса гимназии №1. Мурад ждал этот праздник по особенному, ведь за несколько дней до этого он вместе с родителями сделал более 30 валентинок для своих одноклассников. И вот настал день ИКС. Мурад пришёл в школу, встал в середину класса и начал поименно вызывать учеников и дарить им валентинки. В тот момент он чувствовал себя по особенному счастливо. День в школе заканчивался, но Мурад не получил в ответ валентинок. Пришёл домой расстроенный, чем встревожил маму. Рассказав всё своей маме, она, в свою очередь, позвонила к старшей сестре и рассказала, что брату не подарили валентинок, что дети над ним глумились: "Мол, у меня 11 валентинок, а у тебя ни одной." Сестра рассказала об этом в твиттере, и ушла работать. Через несколько часов зашла в соцсеть и была поражена, истории репостнули пользователи из многих стран. Один пользователь предложил собрать деньги и прийти поздравить школьника, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Более 100 человек со всего мира меньше чем за 10 часов собрали 10 тысяч рублей на подарок Мураду. А в саму школу поздравить его с Днем святого Валентина пришло порядка 20 человек. Как мне рассказала сестра Мурада Кристина, она была в шоке от того, что в мире есть ещё доброта. А вот, собственно, и видео того момента, когда люди пришли поздравлять Мурада. Парнишка остался счастливым и не ожидал, что какой-то пост в социальной сети Твиттер может вызвать такую волну добра. Сегодняшние 20 минут, что я потратил на поиск информации и телефона сестры Мурада, считаю отличным завершением дня. Считаю, что эта история достойна быть опубликованой в СМИ Приморья и не только. AdMe.ru и Вечерний Ургант обратите внимание:) Пы. Сы. Хоть добавить Александр Савицкий, но почему-то добавился Самсонов и отредактировать уже невозможно, ну да ладно:) Valeriya Fedorenko может и ты возьмёш)

Опубликовано Ромой Мейхером 15 февраля 2018 г.
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