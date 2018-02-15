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Мистер Исключительный и Эластика возвращаются: первый тизер «Суперсемейки 2»
Студия Pixar опубликовала первые кадры «Суперсемейки 2» — продолжения мультфильма «Суперсемейка» 2004 года.
В новой части семья Парров переживает кризис: супергерой мистер Исключительный сидит дома с детьми — Фиалкой, Шастиком и Джек-Джеком, пока его жена Эластика общается с журналистами. Все меняет появление нового врага — суперсемейка снова объединяется.
Главных героев в «Суперсемейке 2» озвучили Самюэл Л. Джексон, София Буш, Холли Хантер и Крэйг Т. Нельсон. Режиссер — Брэд Берд.
В российский прокат картина выйдет 15 июня 2018 года.