Мистер Исключительный и Эластика возвращаются: первый тизер «Суперсемейки 2»

Студия Pixar опубликовала первые кадры «Суперсемейки 2» — продолжения мультфильма «Суперсемейка» 2004 года.

В новой части семья Парров переживает кризис: супергерой мистер Исключительный сидит дома с детьми — Фиалкой, Шастиком и Джек-Джеком, пока его жена Эластика общается с журналистами. Все меняет появление нового врага — суперсемейка снова объединяется.

Incredibles 2 — Olympics Sneak Peek Disney•Pixar

Главных героев в «Суперсемейке 2» озвучили Самюэл Л. Джексон, София Буш, Холли Хантер и Крэйг Т. Нельсон. Режиссер — Брэд Берд.

В российский прокат картина выйдет 15 июня 2018 года.