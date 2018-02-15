шапито

Мистер Исключительный и Эластика возвращаются: первый тизер «Суперсемейки 2»

Meduza
09:27, 15 февраля 2018

Студия Pixar опубликовала первые кадры «Суперсемейки 2» — продолжения мультфильма «Суперсемейка» 2004 года.

В новой части семья Парров переживает кризис: супергерой мистер Исключительный сидит дома с детьми — Фиалкой, Шастиком и Джек-Джеком, пока его жена Эластика общается с журналистами. Все меняет появление нового врага — суперсемейка снова объединяется.

Incredibles 2 — Olympics Sneak Peek
Disney•Pixar

Главных героев в «Суперсемейке 2» озвучили Самюэл Л. Джексон, София Буш, Холли Хантер и Крэйг Т. Нельсон. Режиссер — Брэд Берд.

В российский прокат картина выйдет 15 июня 2018 года.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

«Любовь к ребенку пересилила мое отношение к этому вопросу». Родители ЛГБТ-детей о жизни после каминг-аута

3 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме