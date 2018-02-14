Двойнику Ким Чен Ына не дали посмотреть хоккей на Олимпиаде. Он сделал вид, что не понял почему
Человека, похожего на лидера КНДР Ким Чен Ына, вывели с хоккейного матча на Олимпиаде-2018. Во время игры объединенной женской хоккейной сборной Северной и Южной Корей двойник Ким Чен Ына попытался потанцевать перед трибуной, где сидели девушки из группы поддержки КНДР. К нему подошли люди в штатском и вывели его из зала. Двойник лидера КНДР заявил, что его зовут Говард, «он просто хотел посмотреть матч» и не понимает, почему ему помешали. Говард — двойник Ким Чен Ына — появлялся на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году во время выступлений северокорейских спортсменов. В 2015 году он посещал Москву, а также снялся в клипе российской группы Little Big.
Двойнику Ким Чен Ына не дали посмотреть хоккей на Олимпиаде
Двойник Ким Чен Ына пришел посмотреть хоккей на Олимпиаде. Ему не дали.Опубликовано Meduza 14 февраля 2018 г.
Фото в анонсе: Yelim Lee / AFP / Scanpix / LETA