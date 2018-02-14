Банк из Казахстана решил поучаствовать во флешмобе PadManChallenge. Но не понял, что надо делать

В начале февраля в социальных сетях начался флешмоб в поддержку индийского фильма «Пэд Мен» о предпринимателе Аруначаламе Муруганантаме, который разработал автоматы для продажи дешевых гигиенических прокладок для отдаленных сельских районов. Участники PadManChallenge выкладывают селфи с гигиеническими прокладками и призывают прекратить стигматизацию менструации. Флешмоб поддержали многие знаменитости, в том числе модель и филантроп Наталья Водянова.

A post shared by Natalia Vodianova (@natasupernova) on Feb 12, 2018 at 12:44am PST

Спустя неделю в PadManChallenge решил поучаствовать Евразийский банк в Казахстане. Но что-то пошло не так: вместо селфи с прокладкой SMM-менеджер банка выложил фотографию сотрудницы с банковской картой. «Карта — это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского шопинга могла свободно обсуждаться в любой семье мира», — говорилось в посте банка. Также под фотографией было указано, что она вдохновлена Натальей Водяновой.

Пользователи соцсетей обвинили сотрудников банка в неуместном троллинге. Другие банки, которых Евразийский банк пригласил поучаствовать во флешмобе, идею не поддержали. ForteBank посоветовал конкурентам быть осторожнее: «А то люди начнут вашу карту не туда прикладывать». 14 февраля банк удалил фотографию и пост.