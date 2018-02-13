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«Один атом в ионной ловушке»: победитель британского конкурса научной фотографии
16:17, 13 февраля 2018
Совет по инженерным и физическим наукам Великобритании (EPSRC) назвал победителя национального конкурса научной фотографии. Им стал аспирант Оксфордского университета Дэвид Нэдлингер, снявший единичный атом стронция.
На фотографии «Один атом в ионной ловушке», сделанной Нэдлингером, виден почти неподвижный атом стронция в магнитном поле, созданном двумя электродами. Расстояние между электродами около двух миллиметров.
«Атом, освещенный сине-фиолетовым лучом лазера, поглощает и излучает достаточно света, чтобы обычная камера могла запечатлеть его на длинной выдержке», — пояснили в EPSRC. Снимок сделан через окно в вакуумной камере, в которой расположена ионная ловушка.