«Один атом в ионной ловушке»: победитель британского конкурса научной фотографии

Совет по инженерным и физическим наукам Великобритании (EPSRC) назвал победителя национального конкурса научной фотографии. Им стал аспирант Оксфордского университета Дэвид Нэдлингер, снявший единичный атом стронция.

David Nadlinger / University of Oxford / EPSRC

На фотографии «Один атом в ионной ловушке», сделанной Нэдлингером, виден почти неподвижный атом стронция в магнитном поле, созданном двумя электродами. Расстояние между электродами около двух миллиметров.

«Атом, освещенный сине-фиолетовым лучом лазера, поглощает и излучает достаточно света, чтобы обычная камера могла запечатлеть его на длинной выдержке», — пояснили в EPSRC. Снимок сделан через окно в вакуумной камере, в которой расположена ионная ловушка.