То ли здание, то ли черная дыра На Олимпиаде установили павильон, поглощающий 99,9% света

В южнокорейском Пхенчхане к Зимним Играм построили самое черное здание в мире. Павильон для автоконцерна Hyundai спроектировал британский архитектор Асиф Хан. Здание покрыто Vantablack VBx2 — материалом, который поглощает 99,965% света. На стенах павильона размещены трубки со светящимися концами, которые создают эффект звезд. Рисунок звездного неба меняется в зависимости от того, на каком расстоянии от здания находится зритель и под каким углом он смотрит на павильон. А внутри самое черное здание в мире — белое!