Свидетель нарисовал очень плохой портрет подозреваемого. Как ни странно, этого хватило!

Полиция американского города Ланкастер (штат Пенсильвания) смогла установить личность подозреваемого в краже благодаря портрету, который нарисовал один из свидетелей. При том, что портрет был, мягко говоря, схематичным.

Lancaster City Bureau of Police

Во вторник, 6 февраля, полиция объявила о поисках человека, который приходил на местный рынок и представлялся продавцом, пока настоящие продавцы отходили от своих товаров. Получив деньги от покупателей, он сбегал. К объявлению был прикреплен портрет, нарисованный свидетелем.

Уже на следующий день полиция установила личность предполагаемого преступника — им оказался бездомный по имени Хунг Фыок Нгуен. «Хоть портрет, предоставленный свидетелем, мог показаться неумелым и карикатурным, он, вместе с описанием физических особенностей подозреваемого, помог сотруднику полиции вспомнить его имя», — говорится в заявлении ведомства.

Свидетель узнал Нгуена по предоставленной фотографии. Полиция выдала ордер на его арест, но местонахождение подозреваемого не установлено.