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Калифорнийский разработчик воссоздал Winamp в браузере

Meduza
09:13, 9 февраля 2018

Разработчик из Калифорнии Джордан Элдредж создал браузерную версию медиаплеера Winamp, который был популярен в начале 2000-х. Элдредж воссоздал версию Winamp 2.9 2003 года.

В браузерную версию можно загружать свои MP3-файлы, создавать плейлисты и регулировать эквалайзер. Также в версию Элдреджа можно загружать «скины» — обложки для плеера.

Медиаплеер Winamp («Windows Advanced Media Player») разработал в 1997 году студент университета Юты Джастин Франкель.
Осенью 2013 года разработчики компании AOL объявили о прекращении работы над Winamp.
В 2014 году компания Radionomy из Нидерландов купила Winamp.
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