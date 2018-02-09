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Калифорнийский разработчик воссоздал Winamp в браузере
Разработчик из Калифорнии Джордан Элдредж создал браузерную версию медиаплеера Winamp, который был популярен в начале 2000-х. Элдредж воссоздал версию Winamp 2.9 2003 года.
В браузерную версию можно загружать свои MP3-файлы, создавать плейлисты и регулировать эквалайзер. Также в версию Элдреджа можно загружать «скины» — обложки для плеера.
Медиаплеер Winamp («Windows Advanced Media Player») разработал в 1997 году студент университета Юты Джастин Франкель.
Осенью 2013 года разработчики компании AOL объявили о прекращении работы над Winamp.
В 2014 году компания Radionomy из Нидерландов купила Winamp.