Калифорнийский разработчик воссоздал Winamp в браузере

Разработчик из Калифорнии Джордан Элдредж создал браузерную версию медиаплеера Winamp, который был популярен в начале 2000-х. Элдредж воссоздал версию Winamp 2.9 2003 года.

В браузерную версию можно загружать свои MP3-файлы, создавать плейлисты и регулировать эквалайзер. Также в версию Элдреджа можно загружать «скины» — обложки для плеера.