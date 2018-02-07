В «Историях» «ВКонтакте» появилась маска в виде половины маршрутки. Если открыть рот, она заплачет

Социальная сеть «ВКонтакте» 7 февраля представила маску для «Историй» в виде половины маршрутки.

Первым новый фильтр попробовал блогер Евгений Кулик. Чтобы заставить маршрутку плакать, пользователю нужно открыть рот.

Маска вдохновлена мемом, обыгрывающим демотиватор про девочку, которая своим вопросом заставила плакать половину маршрутки. «А если всем попросить бога, он выключит войну?», — спрашивал ребенок. Рассказ сопровождала фотография грустной девочки, смотрящей в окно. Этот демотиватор был популярен у пользователей «Одноклассников» несколько лет назад.

Мем, высмеивающий демотиватор, появился осенью 2017 года. Сначала пользователи соцсетей просто переделывали фразу девочки.

А затем начали интегрировать половину маршрутки в другие мемы.

В январе 2018 года у обеих половин маршрутки появились свои аккаунты в твиттере. Бесчувственная половина маршрутки не так популярна, как плачущая.