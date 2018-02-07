Литовский клуб подписал футболиста из «сборной Анголы». Возможно, благодаря вранью в «Википедии»

Футбольный клуб «Паневежис» из второго дивизиона Литвы подписал контракт с французско-ангольским нападающим Баркли Мигелем Панзо. В анонсе, опубликованном 1 февраля на сайте клуба, говорилось, что карьера Панзо началась в английском клубе «Куинз Парк Рейнджерс», а в 2015 году он якобы выступал за сборную Анголы. Анонс уже удален, его копия осталась в кэше Google.

A post shared by Barkley Miguel Panzo (@bmp_11) on Jan 1, 2018 at 11:55am PST

В КПР, говорилось на странице, футболист забил 45 голов за 36 игр (до правки, внесенной в январе, было 24 мяча).

Проблема в том, что все это неправда — он вообще не играл в основном составе КПР.

В «Википедии» утверждалось, что Панзо вызвали в сборную Анголы на отборочный тур Кубка африканских наций-2017. Там он якобы сыграл в трех матчах и забил один гол. Ни в одном официальном источнике Панзо не значится среди игроков ангольской сборной. При этом в июне 2017 года, когда футболист начал выступать за шведский клуб «Сюрианска», на сайте клуба упоминалась его «карьера» в сборной.

A post shared by Barkley Miguel Panzo (@bmp_11) on Jun 24, 2017 at 10:27am PDT

СМИ предположили, что менеджеры «Паневежиса» пригласили Панзо, прочитав о его вымышленных успехах в «Википедии». В заметке на сайте «Паневежиса», анонсировавшей подписание контракта, упоминаются как его «успехи» в КПР, так и участие в сборной Анголы.

В мини-интервью, которое взяли у футболиста для сайта, у него спросили, получит ли он снова приглашение в ангольскую сборную. «Думаю, что получу. <…> Тренеры меня прекрасно знают и обещали приглашать в сборную», — ответил Панзо.

2 февраля «Паневежис» удалил заметку и опубликовал новую запись. В ней отвергается предположение, что Панзо подписали из-за информации в «Википедии». «Контракт со спортсменом был подписан на основе его способностей на поле, во время тренировок и матчей, а не на описании в „Википедии“», — отмечается в сообщении.

Клуб также отметил, что менеджеры и тренеры до подписания контракта ничего не знали об игре Панзо за ангольскую сборную. «Паневежис» извинился за публикацию ложной информации.

Страница футболиста в «Википедии» была отредактирована — теперь на ней нет информации об игре за КПР и сборную Анголы.