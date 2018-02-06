Французский режиссер прислала на собрание номинантов на «Оскар» свою картонную копию

Французский режиссер Аньес Варда не смогла приехать на традиционный завтрак номинантов на премию «Оскар», который состоялся 5 февраля. И прислала вместо себя несколько картонных фигур.

Их на мероприятие принес художник JR, соавтор Варда по документальному фильму «Лица, деревни», номинированному на «Оскар». На одной из картонных копий Варда держит в руках кота, на другой тянется к шляпе, которую надел JR.

Уличный художник JR (в центре) с картонной фигурой Аньес Варда и президентом Академии кинематографических искусств и наук Джоном Бэйли Robyn Beck / AFP / Scanpix / LETA

Еще одна картонная копия приняла участие на общей фотографии номинантов на «Оскар». Рядом с ней позировали Мерил Стрип и Грета Гервиг.

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Фильм «Лица, деревни» рассказывает о путешествии Варда и JR по Франции. Картина номинирована на звание лучшего документального полнометражного фильма. Для 89-летней постановщицы это первая номинация на «Оскар». В случае победы она станет самым возрастным обладателем награды американской киноакадемии. В ноябре 2017 года режиссер получила «почетного Оскара».