Дженнифер Энистон спросили о продолжении «Друзей». Она сказала, что все возможно

Актриса Дженнифер Энистон 2 февраля посетила шоу Эллен Дедженерес. Ведущей и давней подруге Энистон исполнилось 60 лет, и актриса пришла ее поздравить.

В какой-то момент Дедженерес спросила Энистон, есть ли вероятность продолжения сериала «Друзья», в котором актриса играла Рэйчел. «Все возможно, Эллен. Вон, даже Джордж Клуни женился», — ответила Энистон.

Jennifer Aniston on a Potential 'Friends' Reunion TheEllenShow

В середине января на ютьюбе вышел фейковый трейлер фильма «Друзья». По его сюжету, у главных героев все пошло наперекосяк: Моника и Чендлер разводятся, Майк и Фиби ссорятся, а Джоуи страдает от одиночества. Ролик был сделан из кадров оригинальных «Друзей» и фильмов, в которых впоследствии снимались актеры.

FRIENDS (2018) Movie Teaser Trailer #1 — Jennifer Aniston Friends Reunion Concept Smasher

Ранее Мэттью Перри, исполнитель роли Чендлера, заявлял, что откажется от съемок в продолжении «Друзей», если ему предложат. «Мне часто снится один и тот же кошмар, и я не шучу сейчас. Мы снова работаем над „Друзьями“, и всем все равно. Мы делаем целый сериал, возвращаемся, и никого это не волнует», — рассказал тогда Перри.