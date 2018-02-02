В Новой Зеландии умерла самая одинокая птица. Она пять лет жила на острове со своими бетонными копиями

В Новой Зеландии на необитаемом острове Мана умер олуша по кличке Найджел. Он был самой одинокой птицей (по крайней мере в Новой Зеландии) — на этом острове кроме него никто не жил. Найджел был первой олушей, поселившейся в этой местности за последние 40 лет. На острове Мана он прожил пять лет.

Найджел умер в окружении бетонных олуш, которые были установлены сотрудниками природоохранных служб Новой Зеландии, чтобы привлечь на остров птиц этого вида. В бетонные статуи были встроены динамики, которые воспроизводили крики олуш.

Олуша Найджел на острове Мана, Новая Зеландия Gecko Lover

Как рассказал рейнджер Крис Белл, живущий на соседнем острове, Найджел ухаживал за одной из бетонных птиц. Он строил ей гнездо и подолгу находился рядом. По словам Белла, за неделю до смерти Найджела на остров прилетели несколько олуш, но Найджел не контактировал с ними. «Он никогда не интересовался живыми птицами. Оставался в сторонке, болтая со своим бетонным приятелем, пока настоящие олуши занимались своими делами на другом конце острова», — сообщил Белл.

Белл считает, что Найджел сделал большое дело — привлек на остров других олуш.