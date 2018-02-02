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Оказывается, у российской масонской ложи есть инстаграм
Издание «Афиша» обнаружило, что у российской ложи масонов есть аккаунт в инстаграме. Его ведет политик Андрей Богданов, который баллотировался в президенты России в 2008 году. В фейсбуке Богданова указано, что он великий мастер «Великой ложи России».
В основном, Богданов выкладывает фотографии со съездов, ассамблей и празднований. Судя по снимкам, члены Великой ложи России посещают не только российские мероприятия, но и путешествуют в США, Великобританию и Италию.
Также Богданов выкладывает различные предметы, связанные с масонством. Например, в его коллекции есть пасхальное яйцо, матрешки и штандарт ложи «Александр Сергеевич Пушкин».