Оказывается, у российской масонской ложи есть инстаграм

Издание «Афиша» обнаружило, что у российской ложи масонов есть аккаунт в инстаграме. Его ведет политик Андрей Богданов, который баллотировался в президенты России в 2008 году. В фейсбуке Богданова указано, что он великий мастер «Великой ложи России».

A post shared by GRAND LODGE of RUSSIA (@grandlodgeofrussia) on Apr 19, 2017 at 3:22pm PDT

В основном, Богданов выкладывает фотографии со съездов, ассамблей и празднований. Судя по снимкам, члены Великой ложи России посещают не только российские мероприятия, но и путешествуют в США, Великобританию и Италию.

A post shared by GRAND LODGE of RUSSIA (@grandlodgeofrussia) on Oct 11, 2017 at 12:29pm PDT

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A post shared by GRAND LODGE of RUSSIA (@grandlodgeofrussia) on Feb 20, 2017 at 8:35pm PST

A post shared by GRAND LODGE of RUSSIA (@grandlodgeofrussia) on May 10, 2017 at 11:22am PDT

A post shared by GRAND LODGE of RUSSIA (@grandlodgeofrussia) on Jun 18, 2017 at 2:50am PDT

Также Богданов выкладывает различные предметы, связанные с масонством. Например, в его коллекции есть пасхальное яйцо, матрешки и штандарт ложи «Александр Сергеевич Пушкин».

A post shared by GRAND LODGE of RUSSIA (@grandlodgeofrussia) on Jun 25, 2016 at 10:20pm PDT

A post shared by GRAND LODGE of RUSSIA (@grandlodgeofrussia) on May 1, 2016 at 10:00am PDT