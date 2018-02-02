«Не моя забота»: на Reddit есть целый раздел, посвященный ленивым сотрудникам

На сайте Reddit существует огромное количество сабреддитов — разделов, в которых пользователи делятся мемами, фотографиями своих домашних животных, обсуждают необычные интересы и странные темы. Среди них есть сабреддит Not My Job («Не моя забота») — в нем пользователи делятся примерами некачественной работы, на которую они случайно наткнулись: перевернутая реклама, опечатки, криво установленные двери. И придумывают к ним смешные подписи от лица тех, кто эту работу выполнял!