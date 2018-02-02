шапито

«Не моя забота»: на Reddit есть целый раздел, посвященный ленивым сотрудникам

Meduza
10:02, 2 февраля 2018
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На сайте Reddit существует огромное количество сабреддитов — разделов, в которых пользователи делятся мемами, фотографиями своих домашних животных, обсуждают необычные интересы и странные темы. Среди них есть сабреддит Not My Job («Не моя забота») — в нем пользователи делятся примерами некачественной работы, на которую они случайно наткнулись: перевернутая реклама, опечатки, криво установленные двери. И придумывают к ним смешные подписи от лица тех, кто эту работу выполнял!

Вентилятор установлен, босс

Installed the fan boss!

С кирпичами разобрались, босс

Finished The Bricks Boss! from r/NotMyJob

Установил те дверные ручки, босс

Installed those door handles, boss from r/NotMyJob

Футболки на сайте, босс

Shirts on the site boss. from r/NotMyJob
Надписи на футболках слева направо: «Друзья» «Лучшие»

Установил диспенсер для мыла над второй раковиной, босс

Put that soap dispenser up for the second sink, boss. from r/NotMyJob

Разработал дизайн еще одной сумки, босс

Designed another bag, boss from r/NotMyJob
Надпись на сумке: «Вставьте ваш текст сюда»

QR-код на грузовике, босс

QR code is on the truck boss from r/NotMyJob

Дверь установлена, босс

Installed the door boss. from r/NotMyJob

Рекламу повесили, босс

Put the advert up boss from r/NotMyJob

Система обновлена, босс

Updated the system, boss from r/NotMyJob

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