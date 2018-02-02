На фестивале в Манчестере выступит Лиам Галлахер. Из-за него фанатам запретили приносить картофелечистки

Организаторы фестиваля Parklife в Манчестере запретили посетителям приносить с собой картофелечистки. А все из-за хедлайнера фестиваля, Лиама Галлахера, одного из основателей группы Oasis, которая распалась в 2009 году.

После того, как стало известно, что Галлахер выступит на Parklife, его фанаты стали уточнять у организаторов фестиваля, могут ли они принести с собой картофелечистки. «Нас так потряс спрос на билеты, но еще больше нас поразило то, как много людей спрашивали, можно ли им взять картофелечистки на выступление Лиама», — рассказал основатель фестиваля Саша Лорд-Маркионне. Он пояснил: «Если вам интересно — ответ определенно „нет“!»

Дело в том, что в 2017 году на концерте в Лондоне Галлахер попросил фанатов почистить картошку — и у кого-то в толпе действительно оказалась картофелечистка!

Просьба Лиама Галлахера была подколкой в адрес его брата Ноэля, второго основателя Oasis. Неделей ранее Ноэль вместе со своей группой Noel Gallagherʼs High Flying Birds выступил под аккомпанемент ножниц. Лиам давно ненавидит брата и называет его «картошкой».