Турецкий повар, который солит мясо через локоть, начал работать в Нью-Йорке. Его заставили выполнять трюки в перчатках

В январе 2018 года в Нью-Йорке открылся ресторан турецкого повара Нусрета Гекче, который на Западе известен по прозвищу — за свою манеру сыпать соль на мясо через локоть. Вот так:

A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) on Jan 3, 2018 at 10:06am PST

Критики холодно встретили ресторан «Nusr-Et» — они жаловались, что артистизм Гекче не может компенсировать слишком дорогую и при этом посредственную еду. Обозреватель таблоида New York Post Стив Куоззо назвал стейк за 130 долларов «жестким, как кожа для обуви», но при этом содержащим «ужасающие шматки жира».

Но этого СМИ показалось мало. 30 января издание Eater обвинило «Nusr-Et» в нарушении санитарных норм, принятых в Нью-Йорке. Дело в том, что сотрудники ресторанов не имеют права прикасаться к готовой еде голыми руками. Также оказалось, что золотые часы на запястье повара нарушают правила, запрещающие носить украшения на руках.

A post shared by greyfishnyc (@greyfishnyc) on Jan 28, 2018 at 2:39pm PST

В департаменте здравоохранения Нью-Йорка, куда обратилось издание Eater, пообещали изучить возможные нарушения. Материал про это вышел в понедельник, а уже во вторник Нусрет Гекче начал выполнять трюки в черных перчатках. Соль он тоже сыпет в них — правда, через голый локоть.

A post shared by lil dove (@jdovez) on Jan 31, 2018 at 4:51am PST