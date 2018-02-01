«Пишете о каких-то мелочах с вашим другом Бродским»: вышел трейлер фильма «Довлатов»

Вышел трейлер фильма «Довлатов» режиссера Алексея Германа-мл. Картина расскажет о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова. Действие фильма разворачивается в начале ноября 1971 года, в Ленинграде, накануне эмиграции друга Довлатова — Иосифа Бродского.

Роль Довлатова исполнил сербский актер Милан Марич. Также в картине снялись Артур Бесчастный (в роли Бродского), Елена Лядова, Данила Козловский и Светлана Ходченкова.

Довлатов — Официальный трейлер Novoekino

Премьера фильма состоится на 68-м Берлинском международном кинофестивале. В российских кинотеатрах «Довлатов» будет идти с 1 по 4 марта 2018 года.