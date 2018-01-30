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Вышел первый трейлер нового «Человека-муравья». У него появилась напарница!

Meduza
14:08, 30 января 2018

Студия Disney выпустила первый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса», основанный на комиксах Marvel. Хронологически сюжет картины разворачивается после первого «Человека-муравья» и фильма «Мстители: Война бесконечности».

В новом фильме у Человека-муравья появляется напарница — Оса, которая также носит костюм, позволяющий ей изменять свои размеры. В главных ролях снялись Пол Радд, Эванджелин Лилли и Майкл Дуглас.

ANT-MAN AND THE WASP Official Trailer #1 (2018) Marvel Superhero Movie HD
JoBlo Movie Trailers

Дублированная версия трейлера:

Человек-Муравей и Оса — тизер-трейлер
MARVEL Россия

«Человек-муравей и Оса» выйдет в российский прокат в июле 2018 года.

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