«Не в себе»: трейлер хоррора Стивена Содерберга, снятого на телефон

Вышел трейлер хоррора «Не в себе» режиссера Стивена Содерберга. Фильм полностью снят на iPhone; Содерберг монтировал его прямо на съемочной площадке.

Картина расскажет о молодой женщине, которую преследует незнакомец. Она начинает подозревать, что мужчина — это плод ее воображения, и попадает в психиатрическую больницу.

UNSANE | Official Trailer | In theaters March 23 Bleecker Street

Главные роли в фильме исполнили Клер Фой, Джуно Темпл и Джей Фэро.

В российский прокат «Не в себе» выйдет 29 марта 2018 года.