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«Не в себе»: трейлер хоррора Стивена Содерберга, снятого на телефон
Вышел трейлер хоррора «Не в себе» режиссера Стивена Содерберга. Фильм полностью снят на iPhone; Содерберг монтировал его прямо на съемочной площадке.
Картина расскажет о молодой женщине, которую преследует незнакомец. Она начинает подозревать, что мужчина — это плод ее воображения, и попадает в психиатрическую больницу.
Главные роли в фильме исполнили Клер Фой, Джуно Темпл и Джей Фэро.
В российский прокат «Не в себе» выйдет 29 марта 2018 года.