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Жительница Запорожья отчитала чиновника за неубранный снег. Только он работает в Днепре

Meduza
10:08, 29 января 2018

Заместитель мэра украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Михаил Лысенко выложил в фейсбуке скриншоты переписки с женщиной, которая отчитала его за неубранный снег. Только Лысенко не виноват.

Михаил Лысенко
Дмитрий Розмерица / УНИАН

Из скриншотов следует, что женщина — она называет себя водителем такси, ее имя замазано, — требовала от Лысенко перестать врать о регулярной уборке снега в городе. По ее словам, практически на всех улицах, кроме одной, лежат сугробы.

Опубликовано Mykhailo Lysenko 27 января 2018 г.
Опубликовано Mykhailo Lysenko 27 января 2018 г.

Заммэра Днепра пытался убедить собеседницу, что все убрано, но она не сдавалась — женщина перечислила несколько улиц, в числе которых оказалась Лермонтова. Лысенко честно признался, что не знает, где находится такая улица. В ответ он получил скриншот карты с выделенной красным маркером улицей.

Опубликовано Mykhailo Lysenko 27 января 2018 г.

Так Лысенко обнаружил, что ему предъявляли претензии за город Запорожье, который находится в 100 километрах от Днепра. Чем закончился диалог, неясно: последним в скриншоте идет вопрос от женщины о том, к кому ей нужно обращаться в своем городе.

Опубликовано Mykhailo Lysenko 27 января 2018 г.
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