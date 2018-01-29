Жительница Запорожья отчитала чиновника за неубранный снег. Только он работает в Днепре

Заместитель мэра украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Михаил Лысенко выложил в фейсбуке скриншоты переписки с женщиной, которая отчитала его за неубранный снег. Только Лысенко не виноват.

Михаил Лысенко Дмитрий Розмерица / УНИАН

Из скриншотов следует, что женщина — она называет себя водителем такси, ее имя замазано, — требовала от Лысенко перестать врать о регулярной уборке снега в городе. По ее словам, практически на всех улицах, кроме одной, лежат сугробы.

Заммэра Днепра пытался убедить собеседницу, что все убрано, но она не сдавалась — женщина перечислила несколько улиц, в числе которых оказалась Лермонтова. Лысенко честно признался, что не знает, где находится такая улица. В ответ он получил скриншот карты с выделенной красным маркером улицей.

Так Лысенко обнаружил, что ему предъявляли претензии за город Запорожье, который находится в 100 километрах от Днепра. Чем закончился диалог, неясно: последним в скриншоте идет вопрос от женщины о том, к кому ей нужно обращаться в своем городе.