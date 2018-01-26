Активистка FEMEN вышла протестовать против президента Чехии. К посольству Словакии

Активистка украинского движения FEMEN Александра Немчинова устроила 26 января в Киеве акцию протеста против президента Чехии Милоша Земана. Акция была приурочена к началу второго тура выборов главы государства, в котором участвует Земан.

Немчинова разделась на улице и продемонстрировала надписи на ее теле: «Земан хромой монстр». Президента Чехии называют «другом Москвы», и в FEMEN считают, что его победа означает «смерть свободной Чехии».

Александра Немчинова на акции против Милоша Земана FEMEN

FEMEN планировали провести акцию у посольства Чехии, но что-то прошло не так: Немчинова разделась у посольства Словакии. Представительства двух стран в Киеве расположены примерно в километре друг от друга.