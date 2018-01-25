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Порноактриса рассказала, что Дональд Трамп ненавидит акул. Теперь все жертвуют деньги на спасение акул

Meduza
14:35, 25 января 2018

Американский таблоид In Touch опубликовал интервью с порноактрисой Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) об ее отношениях с Дональдом Трампом. Дэниелс дала интервью в 2011 году; события, о которых она рассказала, происходили в 2006 году. Среди прочего Дэниелс сообщила, что Трамп ненавидит акул. В интервью актриса отметила, что нынешний президент США «просто одержим» акулами, но очень боится этих животных. По ее словам, как-то раз миллиардер заявил, что никогда не пожертвует деньги благотворительным организациям, связанным с акулами.

Ее слова подтверждают и твиты президента США. В 2013 году Трамп писал, что он «не фанат акул» и они «последние в его списке».

«Акулы — последние в моем списке. Пожалуй, за исключением лузеров и ненавистников всего мира»
«Простите, ребята, я просто не фанат акул. Но не переживайте, они нас точно переживут»

После того, как таблоид опубликовал интервью с Дэниелс, жители США начали жертвовать деньги организациям, которые занимаются изучением и спасением акул. Как рассказала основательница фонда Atlantic White Shark Conservancy Синтия Уилгрен, с момента публикации материала они получили несколько пожертвований от имени Трампа. В другой благотворительной организации изданию MarketWatch сообщили, что им продолжают поступать переводы с комментариями о Трампе.

По мнению специалистов, все, что привлекает внимание к тяжелому положению акул, — ценно, даже если это «невежественные комментарии» президента.

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Фото в анонсе: Ramon Carretero / Shutterstock

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Фото в анонсе: Ramon Carretero / Shutterstock

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