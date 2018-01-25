Порноактриса рассказала, что Дональд Трамп ненавидит акул. Теперь все жертвуют деньги на спасение акул

Американский таблоид In Touch опубликовал интервью с порноактрисой Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) об ее отношениях с Дональдом Трампом. Дэниелс дала интервью в 2011 году; события, о которых она рассказала, происходили в 2006 году. Среди прочего Дэниелс сообщила, что Трамп ненавидит акул. В интервью актриса отметила, что нынешний президент США «просто одержим» акулами, но очень боится этих животных. По ее словам, как-то раз миллиардер заявил, что никогда не пожертвует деньги благотворительным организациям, связанным с акулами.

Ее слова подтверждают и твиты президента США. В 2013 году Трамп писал, что он «не фанат акул» и они «последние в его списке».

Sharks are last on my list - other than perhaps the losers and haters of the World! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2013

Sorry folks, I'm just not a fan of sharks - and don't worry, they will be around long after we are gone. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2013

После того, как таблоид опубликовал интервью с Дэниелс, жители США начали жертвовать деньги организациям, которые занимаются изучением и спасением акул. Как рассказала основательница фонда Atlantic White Shark Conservancy Синтия Уилгрен, с момента публикации материала они получили несколько пожертвований от имени Трампа. В другой благотворительной организации изданию MarketWatch сообщили, что им продолжают поступать переводы с комментариями о Трампе.

По мнению специалистов, все, что привлекает внимание к тяжелому положению акул, — ценно, даже если это «невежественные комментарии» президента.