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Грабители отобрали у жителя Воронежа неправильный пакет. В правильном лежали 15 миллионов рублей

РИА Новости
11:06, 24 января 2018

Житель Воронежа, на которого в октябре напали злоумышленники и отняли пакет, в котором, как он считал, находились 15 миллионов рублей, обнаружил эти деньги у себя в сейфе.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, пакет был перепутан.

17 октября, сообщал портал «МОЁ! Online», 42-летний житель Воронежа обратился в полицию, заявив, что на улице на него напали, ударили сзади по голове и отобрали пакет, в котором находились 15 миллионов рублей. Недалеко от места, где, по словам пострадавшего, произошло нападение, был найден пакет, однако денег в нем не оказалось.

Полиция, сообщили в МВД, проводила доследственную проверку, по итогам которой не нашла причин для возбуждения уголовного дела.

Как пояснили в ГУ МВД, наказание за ложное сообщение о преступлении жителю Воронежа не грозит, так как факт нападения на него подтвержден.

«Деньги нашел у себя в сейфе. Нападение действительно было, но пакет не с деньгами был [похищен]. Перепутал пакет», — сказал собеседник агентства.

РИА Новости

Фото в анонсе: photopixel / Shutterstock

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Фото в анонсе: photopixel / Shutterstock

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