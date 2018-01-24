Грабители отобрали у жителя Воронежа неправильный пакет. В правильном лежали 15 миллионов рублей

Житель Воронежа, на которого в октябре напали злоумышленники и отняли пакет, в котором, как он считал, находились 15 миллионов рублей, обнаружил эти деньги у себя в сейфе.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, пакет был перепутан.

17 октября, сообщал портал «МОЁ! Online», 42-летний житель Воронежа обратился в полицию, заявив, что на улице на него напали, ударили сзади по голове и отобрали пакет, в котором находились 15 миллионов рублей. Недалеко от места, где, по словам пострадавшего, произошло нападение, был найден пакет, однако денег в нем не оказалось.

Полиция, сообщили в МВД, проводила доследственную проверку, по итогам которой не нашла причин для возбуждения уголовного дела.

Как пояснили в ГУ МВД, наказание за ложное сообщение о преступлении жителю Воронежа не грозит, так как факт нападения на него подтвержден.