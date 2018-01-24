Биткоин в поиске «Яндекса» оказался популярнее нефти. А Навальный обошел Собчак (но не в Крыму)

«Яндекс» изучил популярность «парных» слов в поиске за 2017 год. Авторы исследования сравнивали такие запросы, как «левый» и «правый» (левого оказалось чуть больше), «холодильник» и «телевизор» (победил телевизор), «Иран» и «Ирак» (первая страна намного популярнее второй), «Райан Рейнольдс» и «Райан Гослинг» (победил тот, что снимался в «Дэдпуле»).

В паре «нефть» — «биткоин» популярнее оказалась криптовалюта: на нее пришлось примерно в два раза больше запросов. С еще более сильным отрывом вариант «шаурма» обошел «шаверму». Написание «шаверма» ожидаемо оказалось популярно только на северо-западе России.

Запросов со словом «Тайланд» в поиске «Яндекса» оказалось немного больше, чем с «Таиландом». «На 100 запросов о Таиланде приходится 117 про несуществующую страну „Тайланд“», — отмечают авторы исследования.

Фраза «для детей» попадалась в 2017 году намного чаще, чем фраза «для взрослых» — в «Яндексе» это объясняют большим разнообразием тем, которые связаны с детьми.

По просьбе «Медузы» компания проанализировала еще несколько пар запросов. Так, «Навальный» оказался почти в полтора раза популярнее «Собчак». Первый обошел вторую по популярности во всех регионах России, кроме Крыма и Севастополя, где победила Собчак.

Запрос «Россия» оказался в поиске чуть популярнее запроса «Москва», а «Познер» — вдвое популярнее «Дудя» (но к концу 2017 года Юрий Дудь догнал Владимира Познера). «Сталин» обошел «Гитлера», «рубль» — «доллар», а «айфон» — «андроид». В паре «марс» — «сникерс» первый победил почти с 13-кратным отрывом, потому что пользователи искали не только шоколадку, но и планету, Бруно Марса и группу 30 Seconds to Mars.