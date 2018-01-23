В Оренбургской области уволили министра и его заместителей. Они снялись в безумном видео с охотой и стриптизом

Министр лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктор Тонких и несколько чиновников снялись в очень странном видео. В начале ролика Тонких говорит подчиненным, что губернатор области Юрий Берг приказал развить внутренний туризм.

После этого герои видео переодеваются в женщин, пьют водку, едут на «охоту» и танцуют стриптиз.

Оренбургский МинЛОХ orskru

Вскоре после того, как ролик появился на ютьюбе, губернатор Берг уволил министра. Вместе с Тонких лишились своих должностей и трое его заместителей: Дмитрий Тетерятник, Игорь Добровидов и Владимир Рябов.

По словам Берга, он решил уволить чиновников после просмотра первых нескольких секунд видео. «Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы», — заявил губернатор Оренбургской области.