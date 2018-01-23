Люди с протезами танцуют тверк в новом клипе Томми Кэша
Эстонский рэпер Томми Кэш — из того поколения ютьюб-музыкантов, смотреть которых, возможно, даже интереснее, чем слушать. Друг и соратник бывших видеоблогеров из Little Big, Кэш записывает грубый и нахрапистый хип-хоп, читает на английском с карикатурным славянским акцентом — и делает клипы, которые впору выставлять в галереях современного искусства (обязательно посмотрите вот это видео). Новое видео на песню «Pussy Money Weed» посвящено людям с ограниченными возможностями, которые лихо преодолевают эти ограничения.
Томми Кэш, музыкант и автор клипа: «Идею клипа вы поймете сами, если у вас есть глаза. Но вообще, тут нет никакой „идеи“: есть мир, есть вайб, и все видят происходящие через призму собственного восприятия. В конце концов, что такое реальность? Как говорил Илон Маск, мы живем в симуляции. Если вам интересно, при чем тут протезы, то скажу так: я хотел показать, что все люди особенные и классные; мужчины, женщины, маленькие, большие. Я хотел создать свою школу „людей Икс“. Моя задача — делать лучшие музыкальные видео в истории, создавать параллельную вселенную и делать так, чтобы вы почувствовали себя по-новому».