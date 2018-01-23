Компания Ralph Lauren представила куртку Олимпийской сборной США. И в нее встроен обогреватель!

Дизайнер Дэвид Лорен, сын Ральфа Лорена, демонстрирует куртку с обогревом, разработанную специально для Олимпийской сборной США. Kathy Willens / AP / Scanpix / LETA

Дело в том, что во время Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане будет холодно — температура воздуха опустится примерно до минус пяти градусов по Цельсию. И чтобы американские спортсмены не замерзли, в Ralph Lauren разработали систему отопления, встроенную в куртку. Она состоит из проводящих чернил, подкладки и аккумулятора. У нее есть два режима обогрева: сильный и слабый. В первом случае аккумулятор может подавать тепло на протяжении пяти часов, во втором — до 11.

«Тепло подается незамедлительно, и это лучшее в этих куртках, учитывая, как низко может упасть температура в Пхенчхане», — сообщил канал CNN.