шапито

Для сборной США разработали куртки с обогревом — чтобы спортсмены не замерзли в минус пять градусов

Meduza
13:50, 23 января 2018

Компания Ralph Lauren представила куртку Олимпийской сборной США. И в нее встроен обогреватель!

Дизайнер Дэвид Лорен, сын Ральфа Лорена, демонстрирует куртку с обогревом, разработанную специально для Олимпийской сборной США.
Kathy Willens / AP / Scanpix / LETA

Дело в том, что во время Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане будет холодно — температура воздуха опустится примерно до минус пяти градусов по Цельсию. И чтобы американские спортсмены не замерзли, в Ralph Lauren разработали систему отопления, встроенную в куртку. Она состоит из проводящих чернил, подкладки и аккумулятора. У нее есть два режима обогрева: сильный и слабый. В первом случае аккумулятор может подавать тепло на протяжении пяти часов, во втором — до 11.

«Тепло подается незамедлительно, и это лучшее в этих куртках, учитывая, как низко может упасть температура в Пхенчхане», — сообщил канал CNN.

Зимняя Олимпиада в южнокорейском городе Пхенчхан пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Чем депутатам не понравился фильм «Смерть Сталина». Цитата

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме