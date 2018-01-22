Лучшие друзья собак? Игривые козлята!

На сайте Reddit 22 января в топе самых популярных материалов оказалась гифка, на которой козленок играет с двумя пиренейскими горными собаками. Как выяснилось, в этом нет ничего необычного — между собаками и козлятами часто возникает дружба. Животные, обитающие на фермах, вместе играют и бегают по лужайкам; собаки оберегают козлят и следят за ними, а детеныши больше всего любят прыгать на своих больших друзей.