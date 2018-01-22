шапито

Лучшие друзья собак? Игривые козлята!

Meduza
10:49, 22 января 2018
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На сайте Reddit 22 января в топе самых популярных материалов оказалась гифка, на которой козленок играет с двумя пиренейскими горными собаками. Как выяснилось, в этом нет ничего необычного — между собаками и козлятами часто возникает дружба. Животные, обитающие на фермах, вместе играют и бегают по лужайкам; собаки оберегают козлят и следят за ними, а детеныши больше всего любят прыгать на своих больших друзей.

Гифка, которая вышла в топ Reddit
Holistic Management Intl. (HMI)
Rumble Viral
LilʼCritterz
Sunflower Farm Creamery
Exotic Animal Experience
Best Of Pets
Sunflower Farm Creamery
PipersPitPlace

Собаки дружат только с козлятами, взрослых особей они предпочитают игнорировать. Их можно понять.

nevadamountains
wexler101

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