шапито

В инстаграме есть даже опоссумы. И они милые!

Meduza
14:52, 21 января 2018
Надежный источник

В инстаграме есть аккаунты опоссумов, которые от их имени ведут хозяева. Многим из этих опоссумов пришлось нелегко в прошлом: люди подбирали их на обочинах дорог, часто больными, и выхаживали. Но сейчас зверьки выглядят здоровыми и очень милыми. Наш фаворит — Спраут.

A post shared by Sprout (@sprout.the.possum) on

A post shared by Sprout (@sprout.the.possum) on

A post shared by Sprout (@sprout.the.possum) on

A post shared by Sprout (@sprout.the.possum) on

A post shared by Sprout (@sprout.the.possum) on

A post shared by Sprout (@sprout.the.possum) on

A post shared by Sprout (@sprout.the.possum) on

Спраут — не единственный милый опоссум в инстаграме. Еще можно посмотреть, например, на Поппи (она иногда кусает кота, как написано у нее в профиле) и Блоссом (она любит обниматься и дремать).

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