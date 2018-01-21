шапито
В инстаграме есть даже опоссумы. И они милые!
В инстаграме есть аккаунты опоссумов, которые от их имени ведут хозяева. Многим из этих опоссумов пришлось нелегко в прошлом: люди подбирали их на обочинах дорог, часто больными, и выхаживали. Но сейчас зверьки выглядят здоровыми и очень милыми. Наш фаворит — Спраут.
Спраут — не единственный милый опоссум в инстаграме. Еще можно посмотреть, например, на Поппи (она иногда кусает кота, как написано у нее в профиле) и Блоссом (она любит обниматься и дремать).