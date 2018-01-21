В инстаграме есть даже опоссумы. И они милые!

В инстаграме есть аккаунты опоссумов, которые от их имени ведут хозяева. Многим из этих опоссумов пришлось нелегко в прошлом: люди подбирали их на обочинах дорог, часто больными, и выхаживали. Но сейчас зверьки выглядят здоровыми и очень милыми. Наш фаворит — Спраут.

A post shared by Sprout (@sprout.the.possum) on Jan 8, 2018 at 10:42am PST

A post shared by Sprout (@sprout.the.possum) on Nov 26, 2017 at 9:12pm PST

A post shared by Sprout (@sprout.the.possum) on Jun 19, 2017 at 8:38pm PDT

A post shared by Sprout (@sprout.the.possum) on Mar 31, 2017 at 5:36pm PDT

A post shared by Sprout (@sprout.the.possum) on May 13, 2017 at 8:37pm PDT

A post shared by Sprout (@sprout.the.possum) on Nov 5, 2017 at 4:37pm PST

A post shared by Sprout (@sprout.the.possum) on Oct 27, 2017 at 1:26pm PDT

Спраут — не единственный милый опоссум в инстаграме. Еще можно посмотреть, например, на Поппи (она иногда кусает кота, как написано у нее в профиле) и Блоссом (она любит обниматься и дремать).