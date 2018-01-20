Биатлонистка Дарья Домрачева случайно наступила на палку соперницы прямо перед финишем. И не стала ее обгонять

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, претендовавшая на второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира, отказалась от борьбы за серебро после того, как ее соперница Доротея Вирер потеряла палку.

Это случилось на повороте прямо перед финишной прямой. Судя по видео инцидента, Домрачева, бежавшая сразу за Вирер, случайно наступила на палку итальянки, и та выронила ее.

После этого Домрачева замедлилась и позволила Вирер прийти к финишу второй. Первое место заняла немка Лаура Дальмайер. Вот как это выглядело:

Финиш гонки преследования на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве

«Было бы нечестно уже бороться до финишной прямой со спортсменом без палки, которую она потеряла, по сути, по моей вине», — рассказала Домрачева после гонки.