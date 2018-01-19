В администрации одного из районов Санкт-Петербурга нашли «могилу телевизора». Чиновники попытались исправить ситуацию 💁🏻

Петербургское издание «Фонтанка» 16 января опубликовало фотографию, на которой был запечатлен телевизор, установленный на гранитный столб с массивным основанием. Постамент был обнесен черной оградой, у столба лежали искусственные цветы. Снимок в редакцию прислал читатель.

«Мы подумали, что в Кировской райадминистрации похоронили телевизор, но чиновники уверяют — так украшено табло с информацией для жителей района», — сообщила тогда «Фонтанка». В администрации Кировского района журналистам заявили, что цветы и ограда — «элемент оформления».

19 января жители Санкт-Петербурга сообщили, что сотрудники администрации убрали цветы с постамента. Связано ли это с тем, что пользователи соцсетей начали шутить про «могилу телевизора», неизвестно.