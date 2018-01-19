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«Смерть — это не приключение»: вышел второй трейлер «Tomb Raider: Лара Крофт»
Компания Warner Bros. выпустила второй трейлер фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер в главной роли.
По сюжету картины Лара Крофт отправляется в опасное путешествие, чтобы узнать, при каких обстоятельствах пропал ее отец — известный археолог и ученый.
Помимо Викандер в фильме снялись Доминик Уэст, Уолтон Гоггинс и Ханна Джон-Кэймен. Режиссер — норвежец Роар Утхауг.
В российский прокат картина выйдет 15 марта 2018 года.
Лара Крофт — главная героиня серии видеоигр Tomb Raider.
По Tomb Raider уже сняты два фильма с Анджелиной Джоли в главной роли. Картина «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» вышла в 2001 году, ее продолжение — в 2003 году.