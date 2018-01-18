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В уральском университете нашли VIP-туалет для преподавателей. В нем мраморные стены и золотая лепнина

Meduza
10:00, 18 января 2018

Пользователь фейсбука под ником Lex Looter 17 января рассказал, что в Уральском государственном экономическом университете, который находится в Екатеринбурге, есть VIP-туалет. Стены помещения отделаны панелями, имитирующими мрамор, сами туалетные кабинки украшены золотыми панелями, на потолке — золотая лепнина. Автор фотографий также заметил, что на зеркале размещена цитата, которая якобы принадлежит актрисе Софи Лорен.

«Студенты-экономисты могут приобщиться к красоте и начать привыкать к богатству. Ну, если их туда пустят, конечно», — написал Lex Looter. Он не уточнил, как ему удалось попасть в комнату.

Опубликовано Lex Looter 17 января 2018 г.

«Ни копейки денег на этот ремонт УрГЭУ не потратил. Туалет отремонтирован за счет средств наших выпускников, которые работают в компании „Сима-ленд“. В частности, генерального директора Дениса Вешкурцева и директора гипермаркета Вадима Меняева — выпускников 2003 года», — заявила пресс-служба университета изданию E1. В УрГЭУ уточнили, что туалетом пользуются преподаватели и сотрудники учебного заведения, студентов туда не пускают.

«Это моя благодарность. Это только начало — будем ремонтировать туалеты, раздевалки, улучшать условия учебы студентов и работы преподавателей. Будем использовать разный дизайн. Этот мы выбрали, потому что у нас принята такая стилистика, мы привыкли к классике», — заявил Вешкурцев. Журналисты E1 сообщили, что в туалетах в компании «Сима-ленд» сделан похожий ремонт.

Опубликовано Lex Looter 17 января 2018 г.
Опубликовано Lex Looter 17 января 2018 г.
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