В Калининградской области два соседа спилили ели друг друга. Теперь им грозит по два года тюрьмы

Житель многоквартирного дома в поселке Сосновка Калининградской области 2 января спилил две ели, которые росли под его окном: по его мнению, они создавали слишком много тени. Это не понравилось его соседу, который высаживал эти деревья. В отместку он спилил возле дома еще три ели — те, которые посадил его обидчик.

Поссорившись из-за вырубки деревьев, соседи подали друг на друга заявления в полицию. Но полицейские решили, что они оба нарушили закон, а ущерб от их действий составил более 45 тысяч рублей.

У мужчин изъяли три бензопилы и завели против каждого уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Обоим грозит до двух лет тюрьмы.