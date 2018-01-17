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В Калининградской области два соседа спилили ели друг друга. Теперь им грозит по два года тюрьмы

Калининград.Ru
11:44, 17 января 2018
Надежный источник

Житель многоквартирного дома в поселке Сосновка Калининградской области 2 января спилил две ели, которые росли под его окном: по его мнению, они создавали слишком много тени. Это не понравилось его соседу, который высаживал эти деревья. В отместку он спилил возле дома еще три ели — те, которые посадил его обидчик.

Поссорившись из-за вырубки деревьев, соседи подали друг на друга заявления в полицию. Но полицейские решили, что они оба нарушили закон, а ущерб от их действий составил более 45 тысяч рублей.

У мужчин изъяли три бензопилы и завели против каждого уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Обоим грозит до двух лет тюрьмы.

Фото в анонсе: Grandpa / Shutterstock

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Фото в анонсе: Grandpa / Shutterstock

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