«Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет»: вышел трейлер драмы с Хоакином Фениксом и Джоной Хиллом

Стриминговый сервис Amazon выпустил трейлер фильма «Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет» режиссера Гаса Ван Сента. Картина основана на мемуарах карикатуриста Джона Каллахана, который попал в аварию и остался парализован в 21 год.

В фильме снялись Хоакин Феникс, Руни Мара, Джона Хилл и Джек Блэк. Премьера «Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет» состоится 19 января на кинофестивале Sundance, а в прокат в США фильм выйдет в мае 2018.