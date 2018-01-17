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«Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет»: вышел трейлер драмы с Хоакином Фениксом и Джоной Хиллом

Meduza
08:13, 17 января 2018

Стриминговый сервис Amazon выпустил трейлер фильма «Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет» режиссера Гаса Ван Сента. Картина основана на мемуарах карикатуриста Джона Каллахана, который попал в аварию и остался парализован в 21 год.

В фильме снялись Хоакин Феникс, Руни Мара, Джона Хилл и Джек Блэк. Премьера «Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет» состоится 19 января на кинофестивале Sundance, а в прокат в США фильм выйдет в мае 2018.

Donʼt Worry, He Wonʼt Get Far On Foot — Teaser Trailer [HD] | Amazon Studios
Amazon Studios
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